شكرا لمتابعة خبر عن جريمة مروعة هزت السموات والارض ..شاب يمني غاضب يضرب ابوه في رأسه ..فكانت ردة فعل الأب كارثية ومزلزلة سببت الرعب والهلع للعائلة والمنطقة كلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - جريمة مروعة هزت السموات والارض ..شاب يمني غاضب يضرب ابوه في رأسه ..فكانت ردة فعل الأب كارثية ومزلزلة سببت الرعب والهلع للعائلة والمنطقة كلها

2020/02/12 الساعة 06:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر جريمة مروعة هزت السموات والارض ..شاب يمني غاضب يضرب ابوه في رأسه ..فكانت ردة فعل الأب كارثية ومزلزلة سببت الرعب والهلع للعائلة والمنطقة كلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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