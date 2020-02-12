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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحضرمي يلتقي سفير نيوزلندا غير المقيم لدى اليمن الأربعاء 12 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم مع سفير نيوزيلندا غير المقيم لدى اليمن جيمس مونرو، التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

Advertisements واستعرض الحضرمي تطورات الأوضاع على الساحة المحلية خصوصاً التصعيد العسكري الأخير لمليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة نهم والجوف ومأرب واستهدافها للمناطق المدنية الآهلة بالسكان المدنيين.. لافتا إلى جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ اتفاق الرياض واستمرار عرقلة المجلس الانتقالي لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بموجب المصفوفة المزمنة المتفق عليها. وتطرق إلى مستجدات العملية السياسية.. مؤكداً دعم الحكومة الشرعية لجهود المبعوث الاممي مارتن غريفيثس والتوصل إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث. من جانبه، أكد سفير نيوزيلندا عن دعم بلاده للحكومة اليمنية وجهود عملية السلام في بلادنا، متطلعاً إلى إنهاء الازمة الراهنة وعودة الامن والاستقرار في اليمن.

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