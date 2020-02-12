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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقاءات بوزارة التخطيط تناقش مشاريع الهيئة الطبية الدولية ومنظمة نداء جنيف
الأربعاء 12 فبراير 2020
الخليج 365 - عدن
ناقش نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، اليوم، مع نائب مدير منظمة الهيئة الطبية الدولية في اليمن شريف الدين، خطة مشاريع المنظمة للعام الجاري في المجال الصحي.
وفي لقاء آخر، بحث الدكتور باصهيب، مع مدير منظمة نداء جنيف في عدن دينا المأمون، تنفيذ المشاريع المستقبلية للمنظمة في مجال توعية كوادر الجهات المستهدفة بمجالات القانون الإنساني الدولي تحت إشراف وزارة التخطيط.
كما ناقش مع مدير المجلس الدانماركي جيمس ميتش، تنفيذ مشاريع بمجال نزع الألغام.
حضر اللقاءات وكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد.
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