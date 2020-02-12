عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تدشين العمل بسلسلة مخازن لقاحات التحصين بعدن

الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

دشن وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، اليوم، بعدن، العمل بسلسلة مخازن تخزين لقاحات التحصين، والمقدمة من منظمة الصحة العالمية وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



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واكد وكيل وزارة الصحة، أهمية المخازن لحفظ اللقاحات من التلف وتخزينها بما يتناسب وكفاءة ما تحتويها حتى تتمكن الجهات ذات الاختصاص من توزيعها على مختلف المحافظات اليمنية.. مشيداً بجهود منظمة الصحة العالمية في دعم خدمات القطاع الصحي.

فيما اوضح مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذيبان ومسؤول دعم حلف اللقاح العالمي لليمن والصومال ريحان حافظ ، ان الهدف من مخازن لقاحات التحصين تسهيل حفظ اللقاحات بشكل جيد والتي تصل عن طريق ميناء ومطار عدن الى ان يتم نقلها للمحافظات الأخرى للحصول على احتياجاتها من اللقاح المناسب.

كما تفقد الدكتور الوليدي بمعيه مدير مكتب اليونيسيف بعدن تشارلز نزوكي والمدير الإقليمي للحلف اللقاح العالمي كولث سيلمن، المجمع الصحي بمديرية المعلا واطلعوا على سير برامج التحصين المنفذة وكيفية تقديم اللقاح للاطفال وما متطلبات تحسين عملية التحصين خلال الفترة المقبلة.