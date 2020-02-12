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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المنطقة العسكرية الخامسة تشهد تخرج دفعة جديد من الضباط المؤهلين الأربعاء 12 فبراير 2020 الخليج 365 - متابعات شهدت المنطقة العسكرية الخامسة اليوم حفل تخرج الدفعة السابعة من دورة تأهيل الضباط والبالغ عددهم 86 ضابطاً بعد أن خضعوا لتدريبات مكثفة في مختلف المجالات العسكرية على مدى سبعة اشهر.

Advertisements وأكد قائد المنطقة اللواء يحيى صلاح حرص وزارة الدفاع وهيئة رئاسة الأركان العامة، على تأهيل وتدريب الضباط والصف من أبناء القوات المسلحة في سبيل بناء جيش وطني احترافي ذو كفاء عالية، يحمي مكتسبات الوطن ويحقق إرادة الشعب. ونوه بتضحيات أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات للانتصار للجمهورية والقيم الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الكهنوتية والمشروع الفارسي التخريبي في اليمن والمنطقة العربية. وقدم خلال الحفل عرضاً عسكرياً من قبل الضباط الخريجين، وإعلان نتائج الأوائل من الضباط وتكريمهم.

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