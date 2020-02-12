شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : فرصة ذهبية للمغتربين اليمنيين والمقيميين وحتي السعوديين في السعودية للحصول على مبلغ ضخم تم الاعلان عنه رسميا اذا استطاع ان يفعل هذا الشيء في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لليوم الرابع على التوالي يمن بلا نت .. والشرعية تحمل الحوثيين السبب السلطات السعودية : تثلج صدور كافة المغتربين وتصدر توجيهات رسمية تمنع اي جهة حكومية من وقف الخدمات الالكترونية مهما كانت المخالفة التي تم ارتكابها شاهد : قوات طارق عفاش تعلق على مشاورات عمان بين الشرعية والحوثيين (صورة وتفاصيل) لأول مرة : رئيس الجمهورية يثلج صدور الجميع ويجعلهم يرفعون رؤوسهم ويشعرون بالفخر ويعلنها صريحة ومدوية ..لن افعل هذا الامر مهما كانت الضغوطات ولو على جثتي

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