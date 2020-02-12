عاااااجل : غدا صنعاء على موعد مع حدث سيجعل شوارعها تصاب بالشلل التام !!

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/12 الساعة 03:56 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
يتوقع اغلب سكان صنعاء ان تصاب شوارعها بالشلل التام وسط استنفار امني غير مسبوق .
حيث تشهد صنعاء غدا الاربعاء مراسم تشييع عدد من قيادات ميلشيا الحوثي الذين قتلوا في المواجهات بجهيتي مأرب والجوف مع قوات الجيش الوطني .
واكدت مصادر محلية أن من بين القيادات التي سيتم تشييع جثمانها في الصفوف الأولى العقيد " معين مرعي " والذي يمثل رقم عسكري بارز في صفوف المليشيا والذي قتل في جبهة الجوف وكان من ابرز القيادات الميدانية للميلشيا .
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