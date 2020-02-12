شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : غدا صنعاء على موعد مع حدث سيجعل شوارعها تصاب بالشلل التام !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/12 الساعة 03:56 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

يتوقع اغلب سكان صنعاء ان تصاب شوارعها بالشلل التام وسط استنفار امني غير مسبوق .

حيث تشهد صنعاء غدا الاربعاء مراسم تشييع عدد من قيادات ميلشيا الحوثي الذين قتلوا في المواجهات بجهيتي مأرب والجوف مع قوات الجيش الوطني .

واكدت مصادر محلية أن من بين القيادات التي سيتم تشييع جثمانها في الصفوف الأولى العقيد " معين مرعي " والذي يمثل رقم عسكري بارز في صفوف المليشيا والذي قتل في جبهة الجوف وكان من ابرز القيادات الميدانية للميلشيا .

