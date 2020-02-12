شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : تحليق مكثف الآن في سماء صنعاء لمقاتلات التحالف !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر محلية ل الخليج 365 عن تحليق مكثف لمقاتلات التحالف الآن في سماء صنعاء .

وتوقعت ان يكون هناك غارات في اطراف المدينة سيتم موافاتنا بالتفاصيل في وقت لاحق .



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