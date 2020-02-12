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صنعاء - ياسمين الخيامي - مذيعة MBC “لجين عمران“ تثير الجماهير برفقة ابنتها جيلان في ظهور صـارخ.. أناقة تفوق الخيال!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور قديمة تجمع الإعلامية السعودية لجين عمران بابنيها "سمير وجيلان"، في أول ظهور لهما.

ابنة الإعلامية السعودية بدت تشبهها كثيرا في ملامحها ولون بشرتها، بينما ابنها سمير ظهر بملامح مختلفة كثيرا عنها، حيث يبدو أنه يشبه والده، طليق لجين.

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مذيعة MBC “لجين عمران“ تثير الجماهير برفقة ابنتها جيلان في ظهور صـارخ.. أناقة تفوق الخيال!.. صور

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يذكر أن لجين عمران تحرص دائما على إخفاء ابنيها عن وسائل الإعلام، وكشف أن سبب ذلك يعود إلى رغبة والدهما.

وكانت لجين قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد ابنتها، وأهدتها هدية ثمينة جدا، عبارة عن سيارة بيضاء فارهة، والتي يبلغ ثمنها أكثر من 300 ألف ريال سعودي.