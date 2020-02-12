شاهد : ابنة شقيق الزعيم ‘‘عادل إمام’’ تخطف الأنظار بجمالها الخارق .. وإظهار هذا الموضع يثير الجماهير (صورة صادمة)

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صنعاء - ياسمين الخيامي - ابنة شقيق الزعيم ‘‘عادل إمام’’ تخطف الأنظار بجمالها الخارق .. وإظهار هذا الموضع يثير الجماهير (صورة صادمة)

أحدثت نور عصام إمام (ابنة شقيق الزعيم عادل إمام)، ضجة كبيرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، بأحدث صورة نشرتها خلال الساعات الماضية، لفتت بها أنظار متابعيها بجمالها اللافت، مع عدم اعتمادها على الكثير من مساحيق الماكياج إلا القليل منها.

وتفاعل متابعو نور (ابنة شقيق عادل إمام)، مع صورتها الأخيرة، بالتعليقات التي أبرزت جمالها اللافت، فقالت إحداهن: «قمر ما شاء الله»، وأخرى علقت: «فتاة رائعة الجمال»، بينما قالت أخرى: «أجمل عيون».

كانت نور عصام إمام - ابنة شقيق عادل إمام، نشرت مؤخرا عدة صور وفيديوهات قصيرة عبر خاصية القصص على حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل الحرم المكي الشريف لتؤدي مناسك العمرة.

وظهرت نور - ابنة شقيق عادل إمام، وهي ترتدي الحجاب في الفيديو الذي التقطته على طريقة السيلفي داخل الحرم المكي الشريف، لتستقبل العام الجديد بعمرة في الأراضي المقدسة.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى، قد تداولوا صورا نادرة لـ عائلة عادل إمام وتحديدا عائلة شقيقه المنتج عصام إمام الذى لديه ابنتان الأولى نور والثانية فرح.

نور عصام إمام تحرص دائما على نشر صورة مع عمها الفنان عادل إمام؛ وهو ما لفت الانتباه إليها، خاصة أنها تعمل مصممة أزياء وهي في منتصف العشرينيات من عمرها.

والدة نور، هي الفنانة المعتزلة نهلة رأفت التى شاركت فى كثير من الأعمال مثل أفلام ومسرحيات ومسلسلات في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات.

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