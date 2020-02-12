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صنعاء - ياسمين الخيامي - ماعجزت عنه قوات الشرعية وطيران التحالف قامت به هذه القبيلة الشرسة..شاهد كيف بكى ابو علي الحاكم من شدة القهر وهو يشاهد الجثث المتناثرة والطقم المحترق

2020/02/12 الساعة 04:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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