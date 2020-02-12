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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة العربية تصعق رئيس الوزراء وتقلب الطاولة على رأسه بخبر صادم اثار غضب الرئيس هادي ودفعه للاطاحة بمسؤول رفيع، ويباغت رئيس الوزراء بهذا الطلب العاجل

2020/02/12 الساعة 03:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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