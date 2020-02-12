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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز عناوين الخليج 365 الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها الأربعاء 12 فبراير 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبرير/ شباط، 2020 وهي كالتالي:

ماذا قال رئيس الحكومة عن محافظة حضرموت ؟ شاهد.. قائد المقاومة الوطنية يتفقد سير العمل بانشاء المستشفى الميداني في المخا "إنجاز" و"الامل النسوية" يختتمان دورة صياغة الخبر الصحفي وتسويقه Advertisements الكثيري يدشن العمل بالاجهزة الحديثة بمركز معلومات الخدمة المدنية بوادي حضرموت الكثيري يطلع على ترتيبات مشاركة فريق جامعة سيئون في مسابقة هالت برايز بالقاهرة ترتيبات لفتح مكتب لمنظمة الهجرة الدولية بوادي حضرموت مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمهرة يطلع على احتياجات مديرية حات مصادر ليبية: حكومة السراج تسعى لمنح"مرتزقة أردوغان" الجنسية الخنبشي يدشن خطة وزارة الصناعة للعام الجاري وزارة الأوقاف تعلن بدء تسجيل حجاج اليمن لموسم 1441 # أردوغان # الخليج 365 # حقوق الإنسان # . # السراج # سيئون # المخا # الخدمة المدنية # محافظة حضرموت # المقاومة # تسجيل # جامعة # الحكومة # معلومات # مشاركة # الوطنية # قائد # الهجرة # اليمني

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