عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معين عبدالملك يطلع من محافظ تعز على مستجدات الأوضاع في المحافظة

الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ تعز نبيل شمسان، على مستجدات الأوضاع في المحافظة وجهود تثبيت الامن والاستقرار وتفعيل المؤسسات وتحسين الخدمات الأساسية، إضافة إلى الوضع الميداني وسير العمليات العسكرية لاستكمال تحرير ما تبقي من مناطق تحت سيطرة المليشيات الحوثية.



واستمع رئيس الوزراء من محافظ تعز الى تقرير حول احتياجات المحافظة من المشاريع والخدمات ذات الأولوية الملحة في مجال البنى التحتية والصحة والتعليم والكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحي، وغيرها.

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كما جرى في اللقاء مناقشة أوضاع الجرحى وأسر الشهداء، حيث تم التأكيد على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء بهذه الخصوص .

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، اللقاء بالتضحيات التي بذلتها محافظة تعز وابنائها في التصدي لمليشيات الحوثي الانقلابية ومشروعها الكهنوتي المدعوم إيرانيا .. مؤكدا دعم واسناد الحكومة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية حتى استكمال تحرير محافظة تعز ورفع الحصار المفروض عليها من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد رئيس الوزراء، على مضاعفة جهود تفعيل وتنظيم أجهزة الدولة وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين والاهتمام بالجرحى ورعاية اسر الشهداء.. مؤكدا اهتمام الحكومة بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمحافظة تعز التي تمثل مخزون العلم والكفاءة والقدرات للدولة.