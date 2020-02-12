معين عبدالملك يشيد بنموذج حضرموت في الاستقرار والامن 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - معين عبدالملك يشيد بنموذجحضرموت في الاستقرار والامن

الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365 - عدن

أشاد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بالنموذج الذي تقدمه محافظة حضرموت في جوانب الاستقرار والأمن، وحرص الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع السلطة المحلية على ان تكون نموذجا في النهوض الاقتصادي والتنموي.



وثمن رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي اجراه اليوم بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، بالجهود القائمة بإسناد من تحالف دعم الشرعية لمكافحة الإرهاب وتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وتعزيز السكينة العامة للمجتمع والالتفاف الشعبي في حضرموت حول السلطة المحلية والقيادة السياسية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.

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ووجه الدكتور معين عبدالملك، قيادة السلطة المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بتكثيف الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المدرجة ضمن خطة العام الجاري، بما ينعكس إيجابا على معيشة وحياة المواطنين اليومية، خاصة الكهرباء والمياه.. مشيرا إلى أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البحرية والبرية والجوية بالمحافظة، وتحسين كفاءة الأداء ومعالجة اية سلبيات او عوائق أولا بأول بحسب القرارات الحكومية في هذا الجانب.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ حضرموت، إلى شرح عن مجمل الأوضاع التنموية والخدمية والأمنية في المحافظة، وخطط السلطة المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية العاجلة.

وعبر محافظ حضرموت، عن تقديره للاهتمام الذي تحظى به محافظة حضرموت من دولة رئيس الوزراء، والحرص على متابعة اعمال قيادة السلطة المحلية والتنفيذية أولا بأول.. مستعرضا الجهود القائمة لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية خلال هذه المرحلة.