شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة محمد القنبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى اشرف محمد عوض عزاه فيها بوفاة والده الشخصية الوطنية والاجتماعية مدير عام هيئة المصائد السمكية بمحافظة ابين محمد عوض القنبله.



وعبر الرئيس في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهل وذوي الفقيد بهذا المصاب الأليم.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

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