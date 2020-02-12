عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعز تحتفي بالذكرى الحادية عشرة لثورة 11 فبرير

الأربعاء 12 فبراير 2020

الخليج 365 - تعز

أحيت السلطة المحلية بمحافظة تعز اليوم الثلاثاء بالذكرى التاسعة لثورة الحادي عشر من فبراير تحت شعار" فبراير يمن اتحادي".



واحتشدت جموع غفيرة من المواطنين وسط المدينة ثم تحركت بمسيرة جماهيرية حاشدة جابت شوارع المدينة انطلاقا من شارع جمال وصولا إلى ساحة الحرية التي شهدت اعتصام الثوار في 2011 وتظاهراتهم وفعالياتهم الثورية .

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ودعا بيان صادر عن المسيرة الجماهيرية إلى توحيد الصف الجمهوري ونبذ الخلافات والوقوف في خندق واحد خلف الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لمواجهة المشروع السلالي الذي يريد العودة بالبلاد إلى مجاهل التاريخ وخلف أسوار الجهل والتخلف، واصفا المشروع السلالي بالعدو المشترك لجميع اليمنيين.

وأكد البيان أن الشعب اليمني شب عن الطوق، ومايزال يتذكر تلك الحقبة السوداء من الحكم الإمامي الكهنوتي السلالي البائد، مضيفا "إن شعبا حرا تمرد من أغلال قاهرة، لن يذل ولن يستكين لتلك السلالة من جديد، ولن يعود إلى عهود الظلام والقيود والأسوار".

وشدد البيان على ضرورة أن يقف الجميع في صف جمهوري واسع يدا بيد، وكتفا بكتف لاستعادة مؤسسات الدولة وتعزيز الثورة والجمهورية وتمكين الإرادة الشعبية الديمقراطية، مثمنا تضحيات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الدفاع عن المشروع الوطني، ودعم التحالف العربي بقيادة السعودية في مواجهة إيران ومليشياتها التي تهدد الأمن القومي العربي.

ودعا البيان أبناء محافظة تعز للاصطفاف خلف الشرعية بقيادة الرئيس هادي والسلطة المحلية ودعم الجيش الوطني لاستكمال تحرير المحافظة وتحقيق الاستقرار والعودة لاستحقاقات بناء دولة مدنية تضمن العيش الكريم للمواطن وتلبي طموحاته.