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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني يطالب الخبراء بالتحقيق في مصير المليارات التي نهبها الحوثي
الأربعاء 12 فبراير 2020
الخليج 365 - عدن
طالب وزير الاعلام معمر الارياني فريق الخبراء الأمميين بالتحقيق في مصير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ومئات المليارات في الخزينة العامة منها أربعمائة مليار ريال طبعة جديدة نهبتها المليشيا الحوثية من البنك المركزي.
وقال الارياني ان المليشيا الحوثية نهبت أموال صندوق التقاعد الحكومي الهيئة العامة للتأمينات، ومستمرة في نهب مئات المليارات من الإيرادات سنويا من الضرائب والجمارك والزكاة.
وأشار الارياني إلى أن التقرير الأخير الصادر عن فريق الخبراء الاممي المعني باليمن اكد ما تحدثنا عنه مرارا وتكرارا من فساد المليشيا الحوثية وسرقتها للمال العام.
وأضاف: أن التقرير كشف بالأدلة والأسماء والأرقام نماذج من عمليات غسل الأموال والاستيلاء غير القانوني على الإيرادات العامة وحجز ومصادرة الأصول لتمويل حربهم ضد اليمنيين.
ونوه الارياني الى ان التقرير يؤكد استمرار عمليات النهب المنظم للمال العام من قبل قادة المليشيا الحوثية لشراء العقارات ونقل الأرصدة والاستثمار في الخارج، فيما يعاني غالبية المواطنين في مناطق سيطرتها أوضاع مأساوية بعد أن فقدوا رواتبهم وأعمالهم وفي ظل معدلات غير مسبوقة من الجوع والفقر والمرض.
ودعا الارياني المجتمع الدولي الى دعم جهود الحكومة الشرعية لبسط سلطة الدولة على كامل التراب اليمني.. مؤكدا ان الدولة هي الضامن الحقيقي للحقوق العامة والخاصة وحفظ المال العام وتوفير المرتبات للموظفين وتحسين الخدمات العامة وتامين الاحتياجات الأساسية للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية.
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