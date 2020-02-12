شكرا لمتابعة خبر عن السلطات السعودية : تثلج صدور كافة المغتربين وتصدر توجيهات رسمية تمنع اي جهة حكومية من وقف الخدمات الالكترونية مهما كانت المخالفة التي تم ارتكابها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لليوم الرابع على التوالي يمن بلا نت .. والشرعية تحمل الحوثيين السبب شاهد : قوات طارق عفاش تعلق على مشاورات عمان بين الشرعية والحوثيين (صورة وتفاصيل) لأول مرة : رئيس الجمهورية يثلج صدور الجميع ويجعلهم يرفعون رؤوسهم ويشعرون بالفخر ويعلنها صريحة ومدوية ..لن افعل هذا الامر مهما كانت الضغوطات ولو على جثتي اليمنيين يشعرون بالفخر والاعتزاز ويقهرون السعوديين وكل الخليجيين وحتى يتغلبون على المصريين ويحتلون المركز الاول في هذا الجانب الخطير جدا

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السعودية : تثلج صدور كافة المغتربين وتصدر توجيهات رسمية تمنع اي جهة حكومية من وقف الخدمات الالكترونية مهما كانت المخالفة التي تم ارتكابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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