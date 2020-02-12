معبد ومخطوطات وكتابات تثبت ان نجران جنوب السعودية ارض ملك لليهود ..والسلطات السعودية تعلن الاستنفار العام !!"تفاصيل مفاجأة"

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عدن - ياسمين التهامي - ذي نواس ملك حميري اعتنق اليهودية وانزل بالمؤمنيين شتى انواع البطش والتنكيل واحرق قوم كثر في الاخدود الذي ذكرت قصتة في القرآن الكريم , وحدد المؤرخين والمفسريين منطقة نجران وعسير انها شهدت واقعة الاخدود تلك .

وفي ذات السياق والذي ذكرنا بهذة الواقعة الضاربة بالقدم تغريدة زعم فيها احد الاشخاص المجهولين الاثنين الماضي , انة سعودي ومن اصل نجران ,ظهر بمقطع فيديو وهو يوجه دعوة لليهود بالعودة للعيش في السعودية وتحديدا في نجران جنوب المملكة .

واضاف انه على علم ب معبد يهودي عمرة آلاف السنين يحتوي مخطوطات وكتابات يهودية ومن سيلبي دعوته سيحظى بزيارة هذا المعبد .

ولم يصدر حتى الان اي تعليق رسمي من السلطات السعودية على هذا الموضوع , سوى تكهنات بقيام الشرطة المتخصصة بالجرائم الالكترونية بالتحري والبحث على المغرد المجهول ,.

ورجح اخرين ان يكون المغرد ذباب الكتروني قطري تركي ايراني وسيتم الرد علية بالوقت المناسب .



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