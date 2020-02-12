شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : مليشيا الحوثي تشن هجوم ضاري وعنيف على ابين وسط دفاعات ضعيفة للجيش لن تصمد ساعات قبل السقوط والاستسلام "احصائيات وتفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصادر عسكرية تؤكد بدء مليشيا الحوثي العمليات العسكرية التمهيدية ل اقتحام ابين بهجوم صاروخي على معسكر الأماجد في المنياسة ب لودر ابين .

وقال احد ضباط المعسكر ان الحوثين هاجمو امس الثلاثاء المعسكر بصواريخ كاتيوشا وادي الهجوم الى استشهاد 3 جنود وجرح 20 جندي اغلبهم جروحهم خطيرة ونتوقع ان يزيد عدد الشهداء .

واضاف ان الجرحى تم نقلهم الى مستشفى محنف ب مدينة لودر . وكشف ان انطلاق الصواريخ من راجمات صواريخ نصبت في منطقة حدودية تربط البيضاء ب ابين واسمها جرجرة .

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واشار ان المعسكر اسس حديثا وفي منطقة قريبة من الحوثين لهدف استعادة مناطق حدودية تسيطر عليها المليشيا الحوثية , ويعاني من نقص كبير في الافراد والعتاد وغير مجهز لصد هجوم الحوثين , خاصة اذا ما استخدمت الاسلحة الثقيلة في الهجوم .

ونوه الى ضرورة دعم المعسكر وجبهة ثرة بالسلاح والرجال والا ستكون كارثة وستنهار دفاعاتنا خلال ساعات وسيجتاح الحوثي منطق شاسعة من ابين ويسيطر على طرق ومواقع استراتيجية خطيرة .

ويذكر ان مليشيا الحوثين منذو اسبوع بدأت التصعيد وارسال تعزيزات كبيرة وعتاد عسكري اشتملت على دبابات وراجمات صواريخ ومدافع .