شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : مليشيا الحوثي تشن هجوم ضاري وعنيف على ابين وسط دفاعات ضعيفة للجيش لن تصمد ساعات قبل السقوط والاستسلام "احصائيات وتفاصيل " والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - مصادر عسكرية تؤكد بدء مليشيا الحوثي العمليات العسكرية التمهيدية ل اقتحام ابين بهجوم صاروخي على معسكر الأماجد في المنياسة ب لودر ابين .
وقال احد ضباط المعسكر ان الحوثين هاجمو امس الثلاثاء المعسكر بصواريخ كاتيوشا وادي الهجوم الى استشهاد 3 جنود وجرح 20 جندي اغلبهم جروحهم خطيرة ونتوقع ان يزيد عدد الشهداء .
واضاف ان الجرحى تم نقلهم الى مستشفى محنف ب مدينة لودر . وكشف ان انطلاق الصواريخ من راجمات صواريخ نصبت في منطقة حدودية تربط البيضاء ب ابين واسمها جرجرة .
واشار ان المعسكر اسس حديثا وفي منطقة قريبة من الحوثين لهدف استعادة مناطق حدودية تسيطر عليها المليشيا الحوثية , ويعاني من نقص كبير في الافراد والعتاد وغير مجهز لصد هجوم الحوثين , خاصة اذا ما استخدمت الاسلحة الثقيلة في الهجوم .
ونوه الى ضرورة دعم المعسكر وجبهة ثرة بالسلاح والرجال والا ستكون كارثة وستنهار دفاعاتنا خلال ساعات وسيجتاح الحوثي منطق شاسعة من ابين ويسيطر على طرق ومواقع استراتيجية خطيرة .
ويذكر ان مليشيا الحوثين منذو اسبوع بدأت التصعيد وارسال تعزيزات كبيرة وعتاد عسكري اشتملت على دبابات وراجمات صواريخ ومدافع .
كانت هذه تفاصيل خبر عاااااجل : مليشيا الحوثي تشن هجوم ضاري وعنيف على ابين وسط دفاعات ضعيفة للجيش لن تصمد ساعات قبل السقوط والاستسلام "احصائيات وتفاصيل " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.