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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق من يكون...اسرائيل تفاجى الجميع وتكشف هوية الرئيس العربي الذي تسبب في افشال " صفقة القرن " وتتوعد بإزاحته من منصبه

طالب المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون أمس الثلاثاء، بضرورة إزاحة محمود عباس، عن منصبه رئيسًا للسلطة الفلسطينية. وزعم دانون، أمام الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أنه“ لا يمكن التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين طالما بقي عباس في منصبه “. جديد اب برس : Advertisements وجاءت مزاعم المندوب الإسرائيلي، قبيل دقائق من بدء جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليًا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول خطة السلام الأمريكية المزعومة، المسماة ”صفقة القرن”. وكرر دانون، مزاعمه أثناء الجلسة، وقال لأعضاء المجلس:“ التقدم نحو السلام لن يتحقق طالما استمر عباس في منصبه، وفقط حين يتنحى، يمكن للفلسطينيين أن يمضوا قدمًا إلى الأمام “. وادعى أن“ عباس، لو كان صادقًا في دعوته إلى السلام، لذهب إلى إسرائيل مفاوضًا، كما فعل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، حين تحدث أمام الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) “.

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