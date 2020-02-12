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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو...في خبر صادم...فائقة السيد تقدم على هذا الخطوة التي لا يتوقعها أحد

أكدت مصادر مقربة من المناضلة فائقة السيد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام والاسم الأكثر حضورا شعبيا وتنظيميا بأنها ستجمّد نشاطها السياسي والحزبي وستعتكف بعيدا عن أي ضوضاء بما في ذلك عن وسائل الإعلام. وأشارت المصادر المقربة من السيد والتي سرّبت المعلومة وفضلت عدم ذكرها بأنها تدرك خطورة هذا القرار الذي يبعث على الألم لدى محبي هذه القيادية. جديد اب برس : Advertisements وعن أهم الأسباب التي دفعت بها لهذا الإجراء ، أكدت المصادر بأنها صارت عاجزة عن حل مشاكل الناس وتقديم أبسط أشكال الدعم والمساعدة لعدد من المؤتمريين وغيرهم لتخطي الصعاب والتحديات التي يواجهونها. كما لفت إلى أن هناك الكثير من الناس والقيادات الذين يلجؤن لها وتجد نفسها غير قادرة على عمل شيىء. التسريبات أكد أن هناك أشياء أخرى وحساسة جدا دفعتها للتفكير مليا في اتخاذ هذه الخطوة ويصعب ذكرها على الأقل في هذا الوقت وربما سيتم الإفصاح عنها ووضعها أمام الجمهور في الوقت المناسب. التسريبات أوضحت بأنه سيصدر بيان عن السيد تضع الجميع من خلالها في الصورة. يذكر بأن فائقة السيد من المحسوبين بقوة على الزعيم علي عبدالله صالح وعارف الزوكا وأسرة الزعيم.

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