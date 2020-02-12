 شاهد : معركة حقيقية وشرسة بين أسد ونمر كانت نهايتها صادمة ومرعبة وكشفت للعالم من هو الأقوى .."فيديو"

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتفوق الأسد على النمر في العضلات والشراسة والتحمل

بينما يتفوق النمر على الأسد في الحجم و الطول واللياقة البدنية الانقضاض والمرونة وهذا يدل على تقارب المستوى القتالي لديهما .

ولمعرفة من هو الأقوى بينهم قام مجموعة من الباحثين بوضع مجموعة من النزلات بين الاسد والنمر فكانت النتيجة تقريبا تعادل وانتصارات قليلة الأسود .ومن هذا نستنتج ان الأسد والنمر خصمين لا يمكن التكهن بنتيجه معركتهما وخاصة انهما يعيشان في مناطق جد متباعدة ولا يلتقيان إلا نادرا.

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معلومات عامة عنهما :

• اولا الأسد : يصنف الأسد في عالم الحيونات ضمن صنف الثدييات و يعني أنه انثى الأسد (لبوءة) من الحيوانات التي تلدوهو أكل للحم .

ويسمى صوته المرعب بالزئير ويعيش الأسد في السهول وليس في الغابات والأسد انقرض من قارة أروبا منذ زمن بعيد .

سمي الاسد بملك الغابة ليس لقوته ، ولكن للشجاعة الكبيرة التي يتمتع بها ، عكس النمر الذي يمتاز بقوة خارقة وعضلات كبيرة ووزن ضخم ، لكنه يفتقد للشجاعة والإقدام .



ويعتبر الأسد من أشرس واشجع الحيونات على الإطلاق، وهو رمز القوة والشراسة في عالم الحيوانات، وهو كائن اجتماعي جدا ويعيش داخل مجموعة تسمى (الزمرة) غالبا ما يحكما أسد الأسود تختلف عن القطط الأخرى كالفهود والنمور فهذه الأخيرة لا تعيش حياة اجتماعية.

ووضيفة الاسود هي الدفاع عن أرضها وابنائها بينما للإناث مهمتها الصيد ومعدل اعمار الاسود تصل إلى 14 عاما .يتميز الاسد بقوة نظر تفوق الإنسان ب5 مرات، ويصل وزن الاسد البالغ 250 كلغرام بينما طوله يصل إلى 170 سنتمتر ويستطيع الاسد ان يسمع صوت فريسته على بعد 1،5 كيلمتر تقريبا .



• ثانيا النمر : النمر يشبه الاسد بكونه من السنوريات وهو ضخم الوزن والعضلات اطل للحوم لكنه غير اجتماعي بنظيره وهو يعيش في الغابات وليس في السهول وهو يعتبر أقوى حيوان ندا للأسد وينتشر في اسيا الشرقية وغالبا مايصطاد النمر في الصباح رغم قوة بصره التي تصل الى 6 أضعاف بصر الإنسان.

وتتميز رائحة بول النمر برائحة قوية جدا يستعملها في تحديد مناطقه مثل الأسد عندما تصطاد النمور تنتظر الاناث والاشبال لتأكل اولا عكس الأسود فهي تأكل أولا رغم انها لا تصطاد،لدى النمرو خاصية تميزها عن باقي القطط البرية وهي قدرتها العالية على السباحة والاصطياد تحت الماء ويصل طول النمر السيبيري الى 3أمتار بينما وزنه 320 كلغرام.