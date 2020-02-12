وردنا الان : عبر قناة قناة العالم .. البخيتي يكشف سبب تجميد دخول الحوثيين إلى مدينة مأرب

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صنعاء - ياسمين الخيامي - عبر قناة قناة العالم .. البخيتي يكشف سبب تجميد دخول الحوثيين إلى مدينة مأرب

كشف عضو المكتب السياسي للحوثيين ، محمد البخيتي، سبب تجميد عملية دخول الحوثيين إلى مدينة مأرب في الوقت الحاضر وذلك لإعتبارات إنسانية وأيضاً لتوسط دولة عربية وإعطاء فرصة لحزب الإصلاح للوفاء بالتزاماته ومراجعة حساباته، مؤكداً أن قواتنا مازالت تواصل تقدمها نحو تحرير كامل محافظتي مأرب والجوف.

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البخيتي في حديث مع قناة العالم قال إن موازين القوى تغيرت لصالح قوات الحوثيين بسبب هشاشة الوضع في المناطق التي تحت سيطرة دول التحالف العربي، حيث الصراعات تتوسع فيما بين التحالف، علاوة على تزايد صراع المصالح ما بين السعودية والإمارات الأمر الذي يؤدي إلى تصادم فيما بين تحالفهم في الداخل اليمني.

وشدد البخيتي على أن الحل في اليمن هو تحرك جميع المكونات السياسية اليمنية في اتجاه إستعادة سيادة وإستقلال اليمن، لانه لا يمكن بناء دولة بدونهما وبدون دولة القانون.

وأوضح أن السعودية والإمارات تعمدتا إفشال اتفاق الرياض، لانهما لم يتمكنا من تحقيق أطماعهما سواء على مستوى اليمن أو على مستوى الجنوب، إلا بإثارة الصراعات الداخلية بين القوى التي ربطت مصيرها بدول التحالف، وحتى فيما بين التحالف أنفسهم، داعياً دول التحالف إلى مراجعة حساباتها وأن تدرك حقيقة فشلها في اليمن.

ولفت إلى أن السعودية باتت تعتمد بشكل كامل على الجيش اليمني ليس فقط في الجبهات الداخلية وإنما حتى على الحدود، حيث يقف الجيش السعودي خلف الجيش ولا يشارك في المعارك البرية، وانما يقتل قوات الجيش من يحاول الفرار منهم.