شكرا لمتابعة خبر عن 39 شخصا كانوا يحلمون بالعيش الرغيد ودفعوا لمهربين مبلغ كبير لادخالهم سرا الى المملكة..لكن ما وقع لهم كان كارثيا ولا يخطر على البال بسبب المهربين القذرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - 39 شخصا كانوا يحلمون بالعيش الرغيد ودفعوا لمهربين مبلغ كبير لادخالهم سرا الى المملكة..لكن ما وقع لهم كان كارثيا ولا يخطر على البال بسبب المهربين القذرين

2020/02/12 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر 39 شخصا كانوا يحلمون بالعيش الرغيد ودفعوا لمهربين مبلغ كبير لادخالهم سرا الى المملكة..لكن ما وقع لهم كان كارثيا ولا يخطر على البال بسبب المهربين القذرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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