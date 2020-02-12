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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست في جبهة نهم لا الجوف ولا مأرب..هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي يتلقون قبل قليل خبر صاعق ابكى القادة العسكريين وجعل ابو علي الحاكم يطير فرحا

2020/02/12 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر ليست في جبهة نهم لا الجوف ولا مأرب..هادي والجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي يتلقون قبل قليل خبر صاعق ابكى القادة العسكريين وجعل ابو علي الحاكم يطير فرحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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