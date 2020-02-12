شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الأوقاف تعلن بدء تسجيل حجاج اليمن لموسم 1441 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الأوقاف والارشاد اليوم الثلاثاء عن بدء تسجيل الحجاج اليمنيين من جميع المحافظات للموسم القادم عبر الوكالات الرسمية المعتمدة، وذلك ابتداءً من تاريخ 20 جماد الآخر حتى 30 رجب 1441.

Advertisements ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، تضمن الاعلان قائمة بوكالات الحج المعتمدة رسمياً لموسم حج هذا العام وقائمة بأسعار وبرامج الحج المعتمدة والتي يتم توريد أغلب مبالغها إلى المؤسسات والجهات العاملة في خدمة الحجيج في المملكة العربية السعودية. كما استوعب الاعلان المبالغ المفروضة في رسوم التأشيرة وتأمين الحجاج. وحذرت الوزارة، المواطنين من التعامل مع وكالات غير معتمدة أو سماسرة أو دفع مبالغ اضافية للوكالات غير التي تم اقرارها في الاعلان الصادر من قبل الوزارة.

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