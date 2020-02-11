شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء عسكرين وسياسين ..نتوقع ان يصل الحوثي الى قصر المعاشيق في عدن خلال شهر بالكثير , والسبب ..مفاجأة صادمة وتفاصيل !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة ان قبائل العواذل في مكيراس ولودر شكلت تحالف قبلي لمواجهة مليشيا الحوثي واعلان الحرب عليها وطردها من مكيراس على اعتبار انها ارض جنوبية , والحوثي شمالي غازي . واشارت الى ان قبائل العواذل متمسكة باي قرار يصدر من رئاسة قبائل الجنوب لحماية الارض الجنوبية من اي عبث . ورجح خبراء عسكريين وسياسين ان تجتاح مليشيا الحوثي المحافظات الجنوبية وصولا ل قصر المعاشيق , ليست لانها قوة ضاربة ولكن نتيجة دعوات الانفصال والتشرذم والمناطقية التي يتعامل بها الجنوبين مع ابناء الشمال . واضافت ان الحوثي يستغل مثل هذة الخزعبلات والافعال والاقوال الغير مسؤولة في استمالة ابناء الشمال والزج بهم في حروبة العبثية , فاليوم سينقض على ابناء الجنوب وبمساعدة ابناء الشمال ومن ثم سيعود الجميع عبيد هذة الطائفة السلالية شماله وجنوبة . ونوه الجميع الى ضرورة توحيد الصف وتأجيل اي خلافات الى ما بعد اقتلاع الحوثي من اليمن شمالا وجنوبا ..مالم فالحوثي سينتصر ويسيطر على اليمن . وفي نفس السياق قالت مصادر محلية في مكيراس ان مسلحين مجهولين هاجموا طقم حوثي اسفر الهجوم عن احراق الطقم ومقتل العناصر الحوثية . وتواصل مليشيا الحوثي منذ ايام عمليات التصعيد في جبهة ثرة الواقعة بين مكيراس البيضاء ولودر ابين , خاصة بعد وصول تعزيزات كبيرة من الرجال والعتاد . وكشف شهود عيان ان التعزيزات اشتملت على دبابات وراجمة صواريخ كاتيوشا ومدافع بعيدة المدى وآليات عسكرية متنوعة , استعداد للهجوم الكاسح ل لودر ابين .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبراء عسكرين وسياسين ..نتوقع ان يصل الحوثي الى قصر المعاشيق في عدن خلال شهر بالكثير , والسبب ..مفاجأة صادمة وتفاصيل !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.