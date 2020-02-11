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أم تؤجر رحم ابنتها القاصر مقابل المال

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عدن - ياسمين التهامي - أقدمت أم في تونس على تأجير رحم ابنتها البالغة من العمر 18 عاما نظير مبلغ مالي.

وأفادت الهيئة التونسية لمكافحة الاتّجار بالبشر أن الأم أجبرت الفتاة على إقامة علاقة جنسية مع رجل متزوج بهدف إنجاب طفل له.

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وأضافت أن الرجل أقام علاقات جنسية مع الفتاة بمعرفة أسرتها وبالاتفاق المسبق مع زوجته، بعد أن عجزا عن إنجاب أطفال خلال مدة زواجهما.

وشمل الاتفاق بين أسرة الفتاة والرجل أن تحمل الفتاة على أن يتم أخذ مولودها عقب عمليات الولادة مباشرة.

وأكدت الهيئة أن تم القبض على المتورطين في القضية، مرجحة أن تعاقب أسرة الفتاة بالسجن 15 سنة، بينما سيعاقب الرجل وزوجته بالسجن 10 سنوات، فى حين سيبقى المولود عند والدته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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