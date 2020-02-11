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عدن - ياسمين التهامي - بشكل مفاجى ...وزير النقل صالح الجبواني يظهر برفقة علي البخيتي..."شاهد"

نشر السياسي اليمني علي البخيتي قبل قليل صورة تجمعه مع وزير النقل صالح الجبواني والاعلامي أنور العنسي . وقال البخيتي معلقا على الصورة :

القامة الصحفية والأدبية الأستاذ أنور العنسي جديد اب برس : Advertisements والصديق العزيز والإنسان الجميل معالي الوزير الأستاذ صالح الجبواني ، عندما نلتقي نسبح في فضاء اليمن كل اليمن، تتلاشى كل الاختلافات، كيف لا وبكل منهم يتجسد نبل وأصالة اليمني العابر لكل الصرعات والمفكر المدرك للمآلات.

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