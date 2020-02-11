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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو...انهيار محادثات سعودية قطرية لإنهاء الخلاف الخليجي..."تفاصيل اشتباك بين وزير الخارجية القطري مع وزير خارجية ابوظبي"

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن ستة مصادر قولها، إن محادثات بين السعودية وقطر لتسوية الأزمة الخليجية انهارت، عقب بدئها، ليستمر سريان مقاطعة سياسية وحظر تجاري على الدوحة.

وحسب الوكالة ”كانت المباحثات التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول هي أول بارقة تحسن في الخلاف الذي قطعت فيه السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات السياسية والتجارية وروابط المواصلات مع قطر في منتصف 2017“.

جديد اب برس :

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وقال أربعة دبلوماسيين غربيين في الخليج ومصدران مطلعان على التفكير القطري للوكالة ”إن الأولوية لدى قطر في المباحثات كانت إعادة حرية انتقال مواطنيها إلى الدول الأخرى وفتح المجال الجوي بهذه الدول أمام طائراتها وإعادة فتح حدود قطر البرية الوحيدة وهي مع السعودية“.

غير أن ثلاثة من الدبلوماسيين قالوا إن الرياض ”أرادت أن تبدي قطر أولا تغييرا جوهريا في مسلكها ولا سيما في سياستها الخارجية التي أيدت فيها الدوحة أطرافا مناوئة في عدة صراعات إقليمية“.

ولم يرد مكتب الاتصال الحكومي في قطر أو وزارة الإعلام السعودية على طلب من رويترز للتعليق على مضمون هذا التقرير.

وقال دبلوماسي إن السعودية ”أرادت ترتيبا جديدا مع قطر يتضمن التزام الدوحة بتعهدات جديدة على نفسها“.

وقال أحد الدبلوماسيين إن هذه فكرة ”مجهضة من البداية بالنسبة لقطر وذلك لوجود خلافات كثيرة في السياسة الخارجية“.

وقال مصدران خليجيان آخران مطلعان على تطورات المحادثات إن السعودية، التي تمثل بقية الدول المقاطعة لقطر، ”أنهت المحادثات عقب القمة الخليجية السنوية التي عقدت في الرياض في ديسمبر/ كانون الأول ولم يشارك فيها أمير قطر“.

وقال مصدر مطلع على التفكير السعودي، إن الرياض كانت تأمل أن تنجح المحادثات لكن الأمور الآن ”عادت إلى سيرتها الأولى“.

وكانت دول المقاطعة الأربع قدمت للدوحة في 2017 قائمة تتضمن 13 مطلبا من بينها إغلاق شبكة الجزيرة التلفزيونية وإغلاق قاعدة تركية ووقف الدعم لجماعة الإخوان المسلمين وتخفيض مستوى العلاقات مع إيران.

وفي الـ14 من ديسمبر/ كانون الأول، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي زار السعودية لإجراء محادثات، لرويترز إن ”تقدما بسيطا“ حدث دون أن يذكر تفاصيل.

غير أن مصدرا قطريا مطلعا على تفكير الحكومة قال لرويترز إن المحادثات ”انتهت لعدم واقعية المطالب السعودية“، مضيفا حسب زعمه: ”لم يكن من الممكن أن نصبح دولة تابعة“.