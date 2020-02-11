شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة بالبحرية الأميركية.. عسكري يوقع بـ3 نساء و"يلقى جزاءه" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضت محكمة أميركية على عسكري في سلاح البحرية بالسجن لمدة شهر، بتهمة ارتكاب سلوك "مشين"، بعد إيقاعه بثلاث نساء ودفعهن لإرسال صور "غير لائقة" له.

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