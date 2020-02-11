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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو .. كيم كارداشيان تجلس بوضعية غريبة داخل سيارتها

شاركت نجمة برنامج تلفزيون الواقع كيم كارداشيان فى الاحتفالات التي تقام على هامش حفل الأوسكار. ووثقت النجمة عقب خروجها من الاحتفال مقطع فيديو لها وهى مستلقية على ظهرها داخل السيارة، مؤكدة أنها لم تستطيع الجلوس بالوضع الطبيعي داخل السيارة بسبب فستانها. جديد اب برس : Advertisements وأوضحت أن الفستان الذى ارتدته كان ضيقا للغاية، الأمر الذى جعل من جلوسها داخل السيارة أمر صعب.

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