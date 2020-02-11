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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الملك سلمان يفاجئ الجميع ويصدر امر ملكي عاجل بشأن الشيخ"السديس"

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا عاجلًا خاصًا بالشيخ عبدالرحمن السديس، حيث أمر بتمديد خدمته رئيسًا عامًا لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

من جانبه، رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره إلى القيادة، على الثقة الغالية بصدور الأمر الملكي بتمديد مدة تكليفه رئيسا عاما للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير لمدة أربعة أعوام.

جديد اب برس :

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وأوضح السديس أن الرئاسة تحظى باهتمام بالغ من قبل ولاة الأمر، مؤكدا أن هذا الاهتمام أعانها على تأدية واجبها بكل بسر واقتدار، وفق توجيهات سديدة ومتابعة دقيقة من قبل القيادة الرشيدة، حيث تحرص كل الحرص على التوجيه والمتابعة التي تبث فينا وفي موظفي الرئاسة العامة روح العطاء والجد والاجتهاد، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وفق ما تتطلع إليه القيادة، خاصة في ظل توفير جميع الخدمات والاحتياجات التي تعين الرئاسة ومنسوبيها على أداء مهامهم على أكمل وجه، وخير شاهد على ما يقدم من جهود وعطاء هو ما يشهده الحرمان الشريفان خلال السنوات الماضية من عمليات توسعات تاريخية, وتشييد وتنظيم إداري وعلمي وتوجيهي وأمني، وإدارة حشود، وتوظيف التقنية خير توظيف، حيث تقوم على هذه الخدمات المميزة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية.