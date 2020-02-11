شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان.. وزارة الماليه بصنعاء تبعث بشرى سارة وتعميم هام و تحذير سريع للجميع فروع المحافظات بشأن صرف المرتبات خلال هذه الفترة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. وزارة الماليه بصنعاء تبعث بشرى سارة وتعميم هام و تحذير سريع للجميع فروع المحافظات بشأن صرف المرتبات خلال هذه الفترة

حمّلت وزارة المالية بعض مكاتب وحدات السلطة المحلية في المحافظات والوزارات المشرفة على الأجهزة التنفيذية فيها المسؤولية الكاملة عن التأخر في صرف النصف الثاني من مرتب شهر ديسمبر 2017م حتى هذه اللحظة.

وأوضح وزير المالية شرف الدين الكحلاني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة أصدرت التعزيزات الخاصة بذلك وتسليمها للبنك المركزي بتاريخ 27 يناير على أن يبدأ الصرف بتاريخ 28 يناير.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

وردنا الان.. وزارة الماليه بصنعاء تبعث بشرى سارة وتعميم هام و تحذير سريع للجميع فروع المحافظات بشأن صرف المرتبات خلال هذه الفترة

ورد للتو..السلطات السعودية تثلج صدور كافة المغتربين وتصدر توجيهات رسمية تمنع اي جهة حكومية من وقف الخدمات الالكترونية مهما كانت المخالفة التي تم ارتكابها

ليس من الملك سلمان ولا ولي عهده ولا من ترامب..المرشد الايراني يتلقى ضربة ساحقة، والخبر ينزل كالصاعقة على رؤوس قادة الحرس الثوري الايراني ( صورة )

Advertisements

عاجل : مباشر من محلات الصرافة... ارتفاع جنوني للدولار و السعودي امام الريال اليمني في صنعاء وعدن ( اخر اسعار العملات اليوم)

الحوثي اعلن انه سيرسل طائرة للصين لانقاذ اليمنيين من فيروس كورونا ..لكن وقعت مفاجأة غير سارة ومأساة ابكت كل اليمنيين وهزت مشاعرهم ( لن تصدق ماحدث )

الاطاحة برئيس الوزراء بشكل رسمي والكشف عن البديل..وضغوطات هائلة يتعرض لها الأخير من كل الاطراف للحصول على مناصب وزارية ( صورة واسم رئيس الوزراء الجديد)

تعرف على اغنى مسؤول في الحكومة وكل الوزراء والوكلاء والمستشارين يحلمون بالمبلغ الخرافي الذي يحصل عليه اسبوعيا وبالدولار ( حجم المبلغ + اسم المسؤول )

‏أمريكا تباغت العرب والمسلمين وتعين مسلم في منصب رفيع..شاهد ردة فعله الصادمة بعدما طلب منه اداء القسم على الإنجيل وليس على القرآن الكريم ( فيديو )

وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تتأخر في صرف أي استحقاقات قائمة عطفاً على توجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بتاريخ 5 يناير الماضي والتي قضت بصرف نصف مرتب كل شهرين لكافة موظفي الجهاز الإداري للدولة تخفيفاً لمعاناتهم.

ولفت الوزير الكحلاني إلى أن وزارة المالية حرصت منذ اللحظة الأولى لصدور التوجيهات الرئاسية على عكسها مباشرة والبدء بتنفيذها والتعميم على كافة الجهات بالصرف.

وأصدرت وزارة المالية اليوم تعميماً لعدد من مكاتب وحدات السلطة المحلية في بعض المحافظات والوزارات المشرفة على الأجهزة التنفيذية التي تأخرت في صرف نصف مرتب شهر ديسمبر 2017م أكدت فيه على ضرورة توجيه المكاتب بصرف نصف المرتب بأسرع وقت ممكن وتحميلها كامل المسؤولية عن التأخير في الصرف.