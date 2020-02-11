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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : مباشر من محلات الصرافة... ارتفاع جنوني للدولار و السعودي امام الريال اليمني في صنعاء وعدن ( اخر اسعار العملات اليوم)

آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء في صنعاء وعدن امام الدولار الأمريكي والريال السعودي...

صنعاء ارتفاع : -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان.. وزارة الماليه بصنعاء تبعث بشرى سارة وتعميم هام و تحذير سريع للجميع فروع المحافظات بشأن صرف المرتبات خلال هذه الفترة ورد للتو..السلطات السعودية تثلج صدور كافة المغتربين وتصدر توجيهات رسمية تمنع اي جهة حكومية من وقف الخدمات الالكترونية مهما كانت المخالفة التي تم ارتكابها ليس من الملك سلمان ولا ولي عهده ولا من ترامب..المرشد الايراني يتلقى ضربة ساحقة، والخبر ينزل كالصاعقة على رؤوس قادة الحرس الثوري الايراني ( صورة ) عاجل : مباشر من محلات الصرافة... ارتفاع جنوني للدولار و السعودي امام الريال اليمني في صنعاء وعدن ( اخر اسعار العملات اليوم) Advertisements الحوثي اعلن انه سيرسل طائرة للصين لانقاذ اليمنيين من فيروس كورونا ..لكن وقعت مفاجأة غير سارة ومأساة ابكت كل اليمنيين وهزت مشاعرهم ( لن تصدق ماحدث ) الاطاحة برئيس الوزراء بشكل رسمي والكشف عن البديل..وضغوطات هائلة يتعرض لها الأخير من كل الاطراف للحصول على مناصب وزارية ( صورة واسم رئيس الوزراء الجديد) تعرف على اغنى مسؤول في الحكومة وكل الوزراء والوكلاء والمستشارين يحلمون بالمبلغ الخرافي الذي يحصل عليه اسبوعيا وبالدولار ( حجم المبلغ + اسم المسؤول ) ‏أمريكا تباغت العرب والمسلمين وتعين مسلم في منصب رفيع..شاهد ردة فعله الصادمة بعدما طلب منه اداء القسم على الإنجيل وليس على القرآن الكريم ( فيديو )

الدولار الامريكي شراء: 593 بيع 595

الريال السعودي شراء: 157 بيع : 158.5

عدن شبه مستقر:

الدولار الامريكي شراء: 642 بيع 643.5

الريال السعودي شراء: 171 بيع 173

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