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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..السلطات السعودية تثلج صدور كافة المغتربين وتصدر توجيهات رسمية تمنع اي جهة حكومية من وقف الخدمات الالكترونية مهما كانت المخالفة التي تم ارتكابها

2020/02/12 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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