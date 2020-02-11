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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس من الملك سلمان ولا ولي عهده ولا من ترامب..المرشد الايراني يتلقى ضربة ساحقة، والخبر ينزل كالصاعقة على رؤوس قادة الحرس الثوري الايراني ( صورة )

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كانت هذه تفاصيل خبر ليس من الملك سلمان ولا ولي عهده ولا من ترامب..المرشد الايراني يتلقى ضربة ساحقة، والخبر ينزل كالصاعقة على رؤوس قادة الحرس الثوري الايراني ( صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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