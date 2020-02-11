شكرا لمتابعة خبر عن الحوثي اعلن انه سيرسل طائرة للصين لانقاذ اليمنيين من فيروس كورونا ..لكن وقعت مفاجأة غير سارة ومأساة ابكت كل اليمنيين وهزت مشاعرهم ( لن تصدق ماحدث ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الحوثي اعلن انه سيرسل طائرة للصين لانقاذ اليمنيين من فيروس كورونا ..لكن وقعت مفاجأة غير سارة ومأساة ابكت كل اليمنيين وهزت مشاعرهم ( لن تصدق ماحدث )

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كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي اعلن انه سيرسل طائرة للصين لانقاذ اليمنيين من فيروس كورونا ..لكن وقعت مفاجأة غير سارة ومأساة ابكت كل اليمنيين وهزت مشاعرهم ( لن تصدق ماحدث ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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