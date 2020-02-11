شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوبة الطفلة أمينة كرم لإبن مالك قناة طيور الجنة وخلافات كبيرة بينها وبين والدته تفجر مفاجأت مدوية والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشرت في الفترة الأخيرة عدد كبير من الأخبار التي تتناول خطوبة المنشدة المغربية أمينة كرم من المعتصم بالله الشهير بعصومي ابن رجل الأعمال الأردني خالد مقداد مالك قناة طيور الجنة، ومن الجدير بالذكر أن أمينة كانت أولى خطواتها في عالم الفن والإنشاد الديني من خلال شاشة قناة طيور الجنة المتخصصة للأطفال، ولكن لم يثبت مدى صحة الخبر، فهو لم يستند سوى على صورة تم نشرها لهما سوياً.

وقامت أمينة كرم بتسجيل مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، ووضحت فيه حقيقة أمر خطوبتها ونفت الأمر برمته، ووضحت أن الصورت التي جمعتها مع عصومي كانت مجرد صورة لا علاقة لها بأي خطوبة أو ما يتم تداوله في الإعلام، مع العلم أن أمينة تركت قناة طيور الجنة منذ فترة بدون الإعلان عن سبب ذلك، وانتشرت لها مجموعة كبيرة من الصور التي تخلع فيها الحجاب وتتجه إلى عالم الموضة والأزياء.

وأعلنت السيدة مروة حماد زوجة مالك قناة طيور الجنة ووالدة عصومي ومديرة القناة أنها قامت بفصل أمينة من القناة عقب خلعها للحجاب، ولكن أمينة عملت على نفس هذا الخبر من خلال مقطع فيديو وقالت أنها هي من قررت أن تترك القناة بعد تعرضها للكثير من المضايقات على يد مروة حماد، حتى أنها قررت تعيين امرأة لمراقبتها.

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