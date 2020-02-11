مليشيا الحوثي تقصف نقطة ضباط الارتباط الرابعة للفريق المشترك في الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت مليشيا الحوثي يوم الأحد، على قصف نقطة ضباط الارتباط الرابعة للفريق المشترك جنوب مدينة الحديدة. واستهدفت مليشيا الحوثي، نقطة ضباط الارتباط الرابعة للفريق المشترك الواقعة في حي منظر جنوب مدينة الحديدة بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة عيار 120. وكانت قد استهدفت مليشيا الحوثي أمس نقطة ضباط الارتباط الثالثة الواقعة بخط كيلو 16 شرق المدينة

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