مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمهرة يطلع على احتياجات مديرية حات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قام مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة المهرة محمود علي لحيمر القميري، اليوم ، بزيارة إلى مديرية حات للإطلاع على احتياجات المديرية ومطالب المواطنين من الخدمات والمشاريع الضرورية باعتبارها حق من حقوقهم الأساسية والإنسانية، وذلك ضمن خطة عمل المكتب وتوجيهات المحافط الشيخ راجح باكريت.



وخلال الزيارة التقى مدير عام مكتب حقوق الإنسان، بالأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية الشيخ سعيد ضاوي سعد ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد الشيخ أحمد محفوظ ومديرة إدارة تنمية المرأة بالمديرية مريم سعيد سالم وعدد من أعضاء المجلس المحلي ومدراء الإدارات بالمديرية.

وناقش معهم باستفاضة مختلف القضايا التي تهم المديرية وأبنائها ، مستمعاً منهم إلى جانب من الاحتياجات الضرورية للمديرية خاصة الخدمات الأساسية التي ترتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.

ووعد القميري بأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار ورفعها في تقرير للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي الشيخ راجح سعيد باكريت.

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وضمن برنامج زيارته الميدانية اطلع مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة على أوضاع مكتب التربية والتعليم بالمديرية ومجمل الهموم التي يعانيها المكتب والمعلمون والطلاب والمدارس.

وقدم رئيس قسم التعليم عبد الرقيب السالمي والأستاذ خالد السامعي رئيس قسم التوجيه ، للأخ مدير عام مكتب حقوق الإنسان أهم القضايا والمشاكل التربوية منها الموزنات التشغيلية للمكتب والمدارس وتأخر صرف رواتب المعلمين المتعاقدين والحوافز والتذاكر التي وعد بها المحافظ ومشكلة الخلاف القبلي على مدرسة وادي ميل والمبنى المدرسي ورياض الأطفال.

وتعهد القميري بأدرج كافة هذه القضايا مجتمعة ضمن التقرير الذي سيعده تمهيدا لرفعة المحافط.

إلى ذلك زار مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة إدارات ومكاتب السلطة المحلية العاملة بالمديرية للتعرف على طبيعة نشاطها والصعوبات التي تواجه العمل فيها.