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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترتيبات لفتح مكتب لمنظمة الهجرة الدولية بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020
الخليج 365 - المكـلا
إطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم على الترتيبات الجارية لفتح مكتب لمنظمة الهجرة الدولية في مديريات الوادي والصحراء .
وإستمع الوكيل الكثيري بحضور الوكيلين المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي من ممثل المنظمة ( دو نيشاند ثاكور ) الى الإجراءات التي تمت الى الآن على طريق فتح مكتب المنظمة .
وأكد الوكيل إستعداد السلطة المحلية لتقديم التسهيلات وتذليل الصعاب وكافة أوجه الدعم والمساعدة اللازمة لتمكين القائمين على المكتب من تنفيذ أعمالهم وأنشطتهم وخدماتهم الإنسانية في إطار مناطق الوادي والصحراء ، لافتا الى أن فتح مكتب المنظمة سيساهم في دفع بقية المنظمات الدولية الأخرى للوصول الى وادي حضرموت والصحراء .
من جانبه أوضح مدير عام مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالوادي والصحراء الدكتور عبد الله باجهام أن فتح مكتب منظمة الهجرة الدولية يعد خطوة إيجابية في إطار العمل المؤسسي بنظام الجودة ، كما إنه سيسهم في إقامة العديد من الشراكات مع المؤسسات المحلية ، وسيوفر الكثير من الاحتياجات لتحسين سبل المعيشة سواء للنازحين من مناطق الصراع أو المستضيفين من أبناء المجتمعات المحلية.
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