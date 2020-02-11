الكثيري يطلع على ترتيبات مشاركة فريق جامعة سيئون في مسابقة هالت برايز بالقاهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

إطلع وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري اليوم على الترتيبات الخاصة بمشاركة فريق جامعة سيئون في المسابقة العالمية التي تنظمها مؤسسة هالت برايز التي تشارك فيها أكثر من 300 جامعة من مختلف أنحاء العالم .



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وتعرف الوكيل في لقائه بأعضاء فريق الجامعة الذي يضم 12 عضوا برئاسة مدير عام الأنشطة والخدمات الطلابية بالجامعة سامي رزق ومدير الحرم الجامعي لدى مؤسسة هالت برايز الطالب صالح التميمي من أن فريق الجامعة الذي سيرأسه نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الدكتور رياض منقوش سيشارك في التصفيات الإقليمية لهذه المسابقة المقرر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من21 الى 22 من مارس المقبل بمشاركة 30 دولة من بين إجمالي الجامعات المشاركة من مختلف أنحاء العالم ، ليتأهل من كل أقليم فريق لخوض التصفيات النهائية للمسابقة المقرر إقامتها في أمريكا .

وأعرب الوكيل عن سعادته بهذه المشاركة التي تسجل حضورا لجامعة سيئون في هذا المحفل الدولي ، متمنيا لفريق الجامعة تحقيق مراكز متقدمة في هذه المسابقة ، مبديا إستعداد السلطة المحلية لتقديم الدعم اللازم وتذليل أية صعوبات تواجه مشاركة الفريق .