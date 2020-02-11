الكثيري يدشن العمل بالاجهزة الحديثة بمركز معلومات الخدمة المدنية بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 فبراير 2020 الخليج 365 - سيئون دشن وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، صباح اليوم العمل بالأجهزة الحديثة المقدمة لمركز تكنلوجيا المعلومات بمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت بدعم من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني والسلطة المحلية بوادي حضرموت .

Advertisements وخلال التدشين أطلع "الكثيري" على عمل مركز تكنلوجيا المعلومات وما يقدمه من خدمات بمعية بقية اقسام مكتب الوزارة للمواطنين، مشيدا بمدى الانظباط والإلتزام بالمكتب وكذا الحرص على إنجاز معاملات المواطنين بسلاسة ويسر. بدوره شكر مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بوادي وصحراء حضرموت المحامي حسين السمين وكيل المحافظة على ما يقدمه من دعم مادي ومعنوي في سبيل تسهيل عمل المكتب، كما قدم جزيل الشكر لمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني على دعمه المكتب بالأجهزة الحديثة وذلك ليقوم المكتب بمهامه المنوطة به على أكمل وجه . حضر التدشين الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي.

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