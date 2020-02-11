شكرا لمتابعة خبر عن لأول مرة : رئيس الجمهورية يثلج صدور الجميع ويجعلهم يرفعون رؤوسهم ويشعرون بالفخر ويعلنها صريحة ومدوية ..لن افعل هذا الامر مهما كانت الضغوطات ولو على جثتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اليمنيين يشعرون بالفخر والاعتزاز ويقهرون السعوديين وكل الخليجيين وحتى يتغلبون على المصريين ويحتلون المركز الاول في هذا الجانب الخطير جدا ‏لأول مرة في أمريكا تعيين “مسلم” رئيساً للشرطة .. شاهد : ردة فعله المفاجئة بعدما طلب منه القسم على الإنجيل (فيديو) بعد إلغائه الألقاب.. هيثم بن طارق يباغت جميع أهالي سلطنة عمان بشأن ’’السلطان قابوس’’ الشرطة السعودية .. تلقي القبض على الزائر المعروف بـ محتال زوار الحرم

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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة : رئيس الجمهورية يثلج صدور الجميع ويجعلهم يرفعون رؤوسهم ويشعرون بالفخر ويعلنها صريحة ومدوية ..لن افعل هذا الامر مهما كانت الضغوطات ولو على جثتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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