شكرا لقرائتكم خبر سلطان عمان "هيثم بن طارق" يصعق الملك سلمان ودول الخليج ويعلن انضمام بلادة مع ايران ويقوم بهذا العمل الصادم .. شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن وصول وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، إلى طهران في زيارة غير معلنة، والثانية له خلال أسبوعين.

وقالت الوكالة الإيرانية: إن "(بن علوي)، سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وسيبحث معه مجمل التطورات في المنطقة"، دون أن توضح مزيدًا من التفاصيل.

هذا، وذكرت مصادر إخبارية، أن الزيارة الجديدة لـ"بن علوي" غير المعلنة وغامضة الأهداف تأتي بتكليف من السلطان الجديد للبلاد هيثم بن طارق آل سعيد.

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وبحسب المصادر، فإن زيارة وزير خارجية سلطنة عمان، يبدو أنها لرسم السياسات الجديدة بين السلطنة وإيران، في ظل محاولات خليجية لسحب مسقط إلى جوارها.

جدير بالذكر أن السلطان هيثم بن طارق، أكد بعد توليه الحكم في سلطنة عمان، أنه سعمل بنفس نهج السلطان الراحل قابوس بن سعيد، المتمثل في مبدأ الحياد مع دول المنطقة.

يشار إلى أن تقارير أكدت أن السعودية والإمارات تسعيان إلى إخراج سلطنة عمان من دائرة الحياد الظاهرة أمام المجتمع الدولي، إلى "الصف الخليجي"، والتحالف معهم ضد إيران.

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