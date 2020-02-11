شكرا لقرائتكم خبر عن من اجل هذا ..شاركت الامارات التحالف العربي في حرب اليمن !! تفاصيل المؤامرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كيف نفهم دور الامارات العسكري خارج حدودها الجغرافي ؟ وما مفهوم الامن القومي الاماراتي ؟ ولماذا شاركت الامارات التحالف العربي في حرب اليمن ؟ ولماذا عادت ومازالت الحرب مشتعلة ؟. تساؤلات تحتاج اجابات ولكن من ابعاد لا يمكن المغامرة في التطرق لها , فالبعد السياسي يرتدي عباءة البعد المالي , والبعد العسكري يتلخص بحجم ونوع العتاد والتسليح ويفتقر للرجال . ومن خلال مشاركة الامارات في حرب اليمن نجد انها سعت جاهدة الى تأمين مصالحها الاقتصادية تحت مسمي دعم الشرعية وانهاء الانقلاب الحوثي , وطوال 5 سنوات اقتصر دور الامارات في عملية تأمين منطقتها الحرة دبي على حساب تدمير المنطقة الحرة عدن . الامارات شكلت انقلاب في الجنوب اضافي لانقلاب الحوثي في الشمال وشكلت في الشمال وتحديدا في الساحل الغربي انقلاب ثالث , اذا دور الامارات وطبيعة المهام الموكلة لها هي تفكيك وزعزعة استقرار اليمن . وظهرت نية الامارات الخبيثة في سيناريو محاربة الارهاب , واصبحت الشرعية جزء من الارهاب , وهنا تنكشف الحقائق ويظهر للجميع ان الامارات لم تأتي لليمن من اجل الشرعية ولا من اجل محاربة الانقلاب . فالقوات الشرعية قصفت من طيران الامارات وقيادات الاصلاح وبعض المتشددين من الجنوبين الداعين للانفصال تم تصفيتهم من قبل الامارات . ومدرعات الحوثين اماراتية , واسلحتهم اماراتية واموالهم اماراتية , وانكسار الجيش في نهم وجميع المناطق الغير خاضعة لسيطرة الامارات سقطت وانكسرت وسلمت للحوثي بأيدي اماراتية . طارق عفاش دولة موازية والحوثي دولة موازية والانتقالي دولة موازية وحكومة هادي عبارة عن أأتلاف من الجميع , ولكن الاصلاح والاخوان المسلمين دولة عميقة ويصعب على دولة عمرها لا يتعدى عمر بعير او ناقة كالامارات ان تخترق تنظيم متجذر ومتأصل منذو عقود . او ربما ادركت الامارات هذة الحقيقة واعترفت بالهزيمة والانكسار في اختراق الاخوان المسلمين وانسحبت من المواجهات المباشرة وعادت بلدها تدير مواجهات غير مباشرة عن طريق نكوين مليشيات يمنية كالانتقالي وقوات طارق عفاش وداعش .ولكنها بالمقابل حققت مكاسب اقتصادية وامنت دبي بعد ضرب عدن والحديدة والخط البحري , وعادت للاحتفال بهذا الانجاز العظيم . وهنا نستطيع ان نصيغ رسالة قصيرة للامارات ومليشياتها "يا ايها الحمقى والمعتوهين ..اليمن اكبر من اي مشروع تافه صغير ..اليمن تاريخ وحضارة ..اليمن بأس وقوة ..اليمن باقية وستظل شامخة وابية ..اليمن بركان ثائر ونار ستقتلع زروعكم الشيطانية وسننتصر على الحوثي والاخواني والعفاشي والانفصالي والانتقالي وووو..وستعود اليمن السعيد بأذن الله تعالى ..فانتظروا وانكم منظرين " .

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