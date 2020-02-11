شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جنوني للريال اليمني الليلة في صنعاء مقابل الدولار والريال السعودي , وسط تذمر وسخط الصرافين والتجار والمواطنين!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر خاصة ل الخليج 365 مساء اليوم وبشكل مفاجئ الدولار يتعدى حاجز 600 ريال في صنعاء, وسط تذمر وسخط الصرافين والتجار والمواطنين , ليس بسبب ارتفاع سعر الصرف وحدة بل هناك ازمة خانقة في توفر الاوراق المالية الطبعة القديمة واصرار مليشيا الحوثي عدم تداول الطبعة الجديدة . واضاف وزاد الطين بلة انقطاع خدمة الانترنت والذي تسبب بخسائر كارثية وادي الى تعطيل الخدمات المصرفية والتحويلات وعزل اليمن عن العالم . وخلص بالقول ان سعر صرف الريال اليمني في تداولات الليلة على النحو التالي : العملة بيع شراء دولار 602 599 سعودي 158 157.5 واشار ان الدينار الكويتي والريال العماني هبط بشكل بسيط , واستقرار سعر صرف اليورو عند 662 بيع و658 شراء . وتطرق لسعر الذهب والذي ارتفع في الاسواق حيث بلغ سعر الجنية الذهب 207000 ريال بيع و204000 ريال شراء .

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